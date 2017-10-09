Убийцу полицейского в Приамурье приговорили к 22 годам колонии

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Благовещенск, 9 октября. Суд присяжных приговорил жителя Зейского района за убийство полицейского к 22 годам колонии строгого режима.

Как сообщают «Известия», трагическое происшествие имело место быть в мае прошлого года. Тогда два жителя Зеи устроили с целью хищения имущества нападение на дом одной из жительниц города.

Вот время задержания преступников одних из них выстрелил из огнестрельного охотничьего ружья в оперуполномоченного местного отдела полиции, смертельно ранив стража правопорядка.

Добавим, что второй преступник за кражу приговорен к четырем годам строгого режима с ограничением свободы на 10 месяцев.