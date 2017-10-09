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Путин заявил о необходимости вернуть в школы трудовое воспитание
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    Путин заявил о необходимости вернуть в школы трудовое воспитание

    8:00  9 Октября 2017
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    Путин заявил о необходимости вернуть в школы трудовое воспитание

    Москва, 9 октября. Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости вернуть в школьные учреждения трудовое воспитание, однако это должен быть творческий труд. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с педагогами.

    «Я с вами согласен, однако это не должно быть эксплуатацией», — подчеркнул Путин, комментируя данную идею. 

    Он также отметил, что труд эффективно действует на любого человека, передает ТАСС. 

    Путин заявил о необходимости вернуть в школы трудовое воспитание

    Путин также подчеркнул, что, к примеру, уборкой, в том числе мытьем полов, должны заниматься люди, которые получают за это заработную плату.

    «Детей надо привлекать хотя бы к элементарному, но творческому труду», — уточнил Путин. 

    Российский лидер также вспомнил, что в школьные годы в стройотряде получил рабочую специальность плотника четвертого разряда.

    Автор: Дана Балан
    #дети #путин #россия #школы #труд
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