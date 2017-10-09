Путин заявил о необходимости вернуть в школы трудовое воспитание
Москва, 9 октября. Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости вернуть в школьные учреждения трудовое воспитание, однако это должен быть творческий труд. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с педагогами.
«Я с вами согласен, однако это не должно быть эксплуатацией», — подчеркнул Путин, комментируя данную идею.
Он также отметил, что труд эффективно действует на любого человека, передает ТАСС.
Путин также подчеркнул, что, к примеру, уборкой, в том числе мытьем полов, должны заниматься люди, которые получают за это заработную плату.
«Детей надо привлекать хотя бы к элементарному, но творческому труду», — уточнил Путин.
Российский лидер также вспомнил, что в школьные годы в стройотряде получил рабочую специальность плотника четвертого разряда.