Путин заявил о необходимости вернуть в школы трудовое воспитание

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Москва, 9 октября. Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости вернуть в школьные учреждения трудовое воспитание, однако это должен быть творческий труд. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с педагогами.

«Я с вами согласен, однако это не должно быть эксплуатацией», — подчеркнул Путин, комментируя данную идею.

Он также отметил, что труд эффективно действует на любого человека, передает ТАСС.

Путин также подчеркнул, что, к примеру, уборкой, в том числе мытьем полов, должны заниматься люди, которые получают за это заработную плату.

«Детей надо привлекать хотя бы к элементарному, но творческому труду», — уточнил Путин.

Российский лидер также вспомнил, что в школьные годы в стройотряде получил рабочую специальность плотника четвертого разряда.