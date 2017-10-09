Украинские силовики девять раз за сутки нарушили «режим тишины» в ЛНР

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Луганск, 9 октября. Украинские силовики за сутки девять раз нарушили «режим тишины» в ЛНР. Как передают местные СМИ, ссылаясь на оборонное ведомство республики, обстрелы велись по позициям Народной милиции в населенных пунктах Славяносербск, Фрунзе и Калиново, сел Красный Лиман, Логвиново и Пахалевка.

Киевские военные использовали 82-мм минометы, станковые противотанкове гранатометы СПГ, автоматические станковые гранатометы АГС и стрелковое оружие.

Как писала Газета.ru, ранее контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о «школьном перемирии».