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Общество
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Общество
Стало известно, почему в новом ГОСТе на соль не будет термина «поваренная»
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    Стало известно, почему в новом ГОСТе на соль не будет термина «поваренная»

    7:23  9 Октября 2017
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    Стало известно, почему в новом ГОСТе на соль не будет термина «поваренная»

    Москва, 9 октября. Начальник по GR ассоциации «Руспродсоюз» Алексей Тюник заявил о создании нового ГОСТа на поваренную соль. 

    По его словам, из стандарта уберут название «поваренная», после чего пищевой продукт будет называться просто «пищевой». 

    Как отметил Тюник, термин «поваренная» немного перетолковывает смысл названия продукта, пишут «Известия».

    «Поваренной раньше называли ту соль, которая получена путем солеварения», — уточнил он, добавив, что к способам изготовления относится выпаривание из природных водных растворов и деление минерального сырья. 

    Кроме того, согласно новому стандарту соль может иметь также бежевый цвет.

    Сообщается, что новый ГОСТ, скорее всего, одобрят в Росстандарте в следующем месяце. 

     

    Автор: Дана Балан
    #россия #соль #гост
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