Американский сенатор: Действия Трампа грозят «третьей мировой войной»

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Вашингтон, 9 октября. Действия президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа могут привести к «третьей мировой войне», заявил сенатор–республиканец от штата Теннесси в США, глава комитета по иностранным делам сената конгресса США Боб Коркер.

Политик отметил, что этот вопрос должен тревожить каждого американца. По мнению Коркера, Трампу свойственно безрассудное поведение. Он добавил, что Трамп относится к обязанностям президента, как к участию в реалити-шоу.

Сенатор уверен, что главу Белого дома утихомиривает только наличие рядом таких людей, как министр обороны Джеймс Мэттис и госсекретарь Рекс Тиллерсон.