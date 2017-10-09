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Общество
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Украина
Не мелочатся: Азаров рассказал, как Порошенко и Коломойский грабят Украину
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    Не мелочатся: Азаров рассказал, как Порошенко и Коломойский грабят Украину

    7:28  9 Октября 2017
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    Не мелочатся: Азаров рассказал, как Порошенко и Коломойский грабят Украину

    Москва, 9 октября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал некоторые детали о том, как устроена система, выстроенная действующей киевской властью — а именно, о том, как дорого обошлись гражданам Украины такие «художества» киевского режима, как национализация «Приватбанка».

    Главной связкой в этом деле являются взаимоотношения двух украинских олигархов: президента страны Петра Порошенко и его, с виду, политического противника Игоря Коломойского. Как отмечает Азаров, они «вроде бы на публику ссорятся», но на самом деле постоянно взаимодействуют с целью выгоды. Азаров напомнил историю с национализацией «Приватбанка» Коломойского — в результате в бюджете страны образовалась дыра в 164 млрд гривен (6,13 млрд долларов), и оплачивали финансовые потери Нацбанка Украины простые граждане — через повышение цен и тарифов.

    Не мелочатся: Азаров рассказал, как Порошенко и Коломойский грабят Украину

    Аналогичным образом после того, как Коломойский поуправлял «Укрнафтой» оказалось, что компания задолжала государству 15,7 млрд гривен (578 млн долларов).

    «Не мелочатся ребята, грабят государство на десятки миллиардов, и все молчат. Наверное, так и надо?!»  — возмущается Азаров.

    Экс-премьер напомнил, что правоохранительным и антикоррупционным органам на Украине доступны десятки документальных свидетельств коррупции в высших эшелонах киевского режима — однако никаких действий в отношении высших коррупционеров никогда не предпринимается.

    Автор: Валентин Меликов
    #порошенко #азаров #коломойский
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