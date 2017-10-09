Южная Корея и США не видят признаков подготовки КНДР к ядерным испытаниям

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Сеул, 9 октября. Южная Корея и Соединенные Штаты Америки пока не обнаружили признаков подготовки Северной Кореи к какому-либо новому ядерному и ракетному испытанию. Как пишет Yonhap News Agency, Сеул и Вашингтон не фиксируют подготовку к провокациям, несмотря на прогнозы в преддверии отмечаемого 10 октября дня основания Трудовой партии Кореи.

Отмечается, что спецслужбы внимательно следят за передвижениями и действиями армии КНДР. Как пишет Газета.ru, слежке привлечены самолеты-разведчики U-2S и RC-800, истребители-разведчики RF-16, а также самолет раннего предупреждения и контроля E-737 и береговые патрульные самолеты P-3C.