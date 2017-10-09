Кокорин рассказал, что заставило его заиграть на новом уровне

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Москва, 9 октября. Сборная России по футболу одержала уверенную победу в очередном товарищеском матче в рамках подготовки к домашнему первенству мира. Команда Станислава Черчесова победила команду Южной Кореи со счетом 4:2.

По словам вернувшегося в сборную Александра Кокорина, корейцы в течение долгого времени давили, поэтому приходилось много и усердно обороняться. Но позже россияне перестали паниковать и стали навязывать сопернику свою игру, пишут «Известия».

Сборная России @TeamRussia одерживает победу над Южной Кореей 4:2! Друзья, спасибо вам за потрясающую поддержку! Вы помогли нам победить!???? pic.twitter.com/5qYKFEsm4g — Сборная России (@TeamRussia) October 7, 2017

Нападающий сине-бело-голубых также рассказал, что основной причиной, заставившей сильно прибавить в текущем сезоне, стало непопадание на прошедший в июне Кубок конфедераций.

«До этого я пять лет был в сборной. Очень хотел как можно скорее вернуться», — заявил форвард.

Кроме того, Кокорин отметил, что атмосфера в сборной изменилась к лучшему.