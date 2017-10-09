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Общество
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Украина
Готовьтесь к земле: Азаров о готовности Киева к отопительному сезону
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    Готовьтесь к земле: Азаров о готовности Киева к отопительному сезону

    6:58  9 Октября 2017
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    Готовьтесь к земле: Азаров о готовности Киева к отопительному сезону

    Москва, 9 октября. Экс-премьер Украины Николай Азаров процитировал крылатую фразу мэра Киева «готовьтесь к земле», оценивая готовность незалежной к прохождению отопительного сезона.

    «В один и тот же день можно узнать о готовности к отопительному сезону всего хозяйства на 99,9% (т.е. не готовы 0,1%) и в этот же день узнать, что в Киеве, например, из 521 детских дошкольных учреждений 80 абсолютно не готовы к приему тепла», — комментирует Азаров новости украинских СМИ на своей странице в Facebook.

    «Кроме того, к отопительному сезону не готовы 31% лечебных учреждений, 27% школ. А вообще, исходя из сообщений «Киевэнерго», в Киеве 3800 многоквартирных домов могут остаться с холодными батареями и без горячей воды», — пишет далее экс-премьер.

    «За две недели до начала отопительного сезона в Украине никогда не было 99,9% готовности к отопительному сезону. И правительственные комиссии работали тогда по всей стране, проверяя каждый объект, по которому были сомнения», — продолжает Азаров.

    «Такого откровенного вранья, безответственности и бездеятельности, которое наблюдается сейчас в Украине, никогда не было. Это я со всей ответственностью заявляю. В общем, «готовьтесь к земле» — совет Кличко как никогда актуальный», — резюмировал Николай Азаров.

     

    Автор: Константин Терехов
    #украина #николай азаров #отопительный сезон
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