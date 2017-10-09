Сирия: «Урал» армии РФ с пушкой назвали примером правильного гантрака

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Москва, 9 октября. На дорогах Сирийской Арабской Республики замечен вооруженный Урал-4320 российской армии в защитном пустынном камуфляже.

Как пишут иностранные СМИ, эксперты в военной области высоко оценивают данную машину и называют ее примером правильно собранного гантрака («пушечного грузовика»).

Отмечается, что российские автомобили повышенной проходимости с установленной в кузове малокалиберной зенитной пушкой ЗУ-23-2 являются обязательным атрибутом вооруженных конфликтов в течение уже почти 40 лет. Они сопровождали колонны в «горячих точках».