США одобрили начатую Турцией военную операцию в сирийском Идлибе

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Вашингтон, 9 октября. Представитель Министерства обороны США Эрик Пахон заявил, что Соединенные Штаты одобряют военную операцию, начатую турецкой армией в сирийской провинции Идлиб.

По словам Пахона, США поддерживают усилия турецкой стороны по борьбе с терроризмом, а также шаги по защите государственных границ.

Он подчеркнул, что северо-запад Сирии стал оплотом для террористов «Аль-Каиды» (запрещена в РФ).

Также он напомнил, что в настоящее время в Идлибе не проводятся операции американских войск.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о старте военной кампании в сирийской провинции Идлиб.