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Медведев призвал весь объединиться ради разгрома ИГ
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    Медведев призвал весь объединиться ради разгрома ИГ

    6:42  9 Октября 2017
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    Медведев призвал весь объединиться ради разгрома ИГ

    Москва, 9 октября. Дмитрий Медведев призвал все мировое сообщество объединиться для победы над террористами запрещенной в РФ группировки ИГИЛ1.

    Как сообщают «Известия», забыть о разногласиях ради обшей благой цели предложил лидерам мировых держав глава российского Кабмина в интервью агентству APS накануне визита в Алжир.

    «Всем государствам пора отложить в сторону амбиции и разногласия и объединиться ради разгрома ИГИЛ и прочих экстремистских группировок, которые без преувеличения бросили вызов человеческой цивилизации», — заявил Дмитрий Медведев.

    Премьер-министр в интервью привел пример совместных действий в деле борьбы с терроризмом России и Алжира на Ближнем Востоке, в Северной Африке, а также в Сахаро-Сахельской зоне.

    «Мы понимаем, что распространение терроризма — это действительно глобальный вызов. Противостоять ему можно только вместе, объединив все возможные силы, опираясь на международное право», — подчеркнул глава российского правительства.

    Медведев отметил, что преодолеть конфликты в Сирии, Йемене, Ливии и Мали, а также обеспечить гражданам этих государств мирную жизнь, можно, только не допустив вмешательства в дела этих стран извне.
     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Константин Терехов
    #иг #дмитрий медведев #игил
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