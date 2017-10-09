Медведев призвал весь объединиться ради разгрома ИГ

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Москва, 9 октября. Дмитрий Медведев призвал все мировое сообщество объединиться для победы над террористами запрещенной в РФ группировки ИГИЛ1.

Как сообщают «Известия», забыть о разногласиях ради обшей благой цели предложил лидерам мировых держав глава российского Кабмина в интервью агентству APS накануне визита в Алжир.

«Всем государствам пора отложить в сторону амбиции и разногласия и объединиться ради разгрома ИГИЛ и прочих экстремистских группировок, которые без преувеличения бросили вызов человеческой цивилизации», — заявил Дмитрий Медведев.

Премьер-министр в интервью привел пример совместных действий в деле борьбы с терроризмом России и Алжира на Ближнем Востоке, в Северной Африке, а также в Сахаро-Сахельской зоне.

«Мы понимаем, что распространение терроризма — это действительно глобальный вызов. Противостоять ему можно только вместе, объединив все возможные силы, опираясь на международное право», — подчеркнул глава российского правительства.

Медведев отметил, что преодолеть конфликты в Сирии, Йемене, Ливии и Мали, а также обеспечить гражданам этих государств мирную жизнь, можно, только не допустив вмешательства в дела этих стран извне.



1 Организация запрещена на территории РФ.