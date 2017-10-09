Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Непогода в Петербурге: МЧС предупреждает о сильном ветре и дожде
Технологии
Стало известно, кто распространяет слухи о столкновении Земли с гигантским астероидом
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стало известно, кто распространяет слухи о столкновении Земли с гигантским астероидом

    6:48  9 Октября 2017
    1362

    Стало известно, кто распространяет слухи о столкновении Земли с гигантским астероидом

    Хьюстон, 9 октября. Ученые бьют тревогу: гигантский астероид упадет на Землю в этом месяце. Научный сотрудник из Университета Техаса Джудит Рис сообщила, что в грядущий четверг, 12 октября, Земля может столкнуться с огромным астероидом.

    По словам исследователя, космическое тело, которое пролетит мимо Третьей планеты, диаметром превышает 40 метров, сообщает «Политэксперт»

    Стало известно, кто распространяет слухи о столкновении Земли с гигантским астероидом

    Также, по словам эксперта, последствия столкновения огромнейшего астероида с Землей могут стать настоящей катастрофой.

    Напомним, как ранее сообщалось, астероид Florence, крупнейший из приближавшихся к планете за всю историю, пронесся мимо Земли 1 сентября текущего года на крайне опасной дистанции.

    Автор: Дана Балан
    #ученые #земля #планета #астероид #техас
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 4436

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        52842

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        90906

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107916

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30178
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Американский сенатор: Действия Трампа грозят «третьей мировой войной»

        Американский сенатор: Действия Трампа грозят «третьей мировой войной»

        7:09   9 Октября 2017
        1279
        Стало известно, когда президент Франции посетит ПМЭФ

        Стало известно, когда президент Франции посетит ПМЭФ

        6:00   9 Октября 2017
        90
        Посольство США в Турции объявило о приостановке выдачи виз

        Посольство США в Турции объявило о приостановке выдачи виз

        22:12   8 Октября 2017
        315
        Эрдоган обвинил Запад в поддержке ИГИЛ и «Аль-Каиды» в Сирии

        Эрдоган обвинил Запад в поддержке ИГИЛ и «Аль-Каиды» в Сирии

        21:36   8 Октября 2017
        859