Стало известно, кто распространяет слухи о столкновении Земли с гигантским астероидом

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Хьюстон, 9 октября. Ученые бьют тревогу: гигантский астероид упадет на Землю в этом месяце. Научный сотрудник из Университета Техаса Джудит Рис сообщила, что в грядущий четверг, 12 октября, Земля может столкнуться с огромным астероидом.

По словам исследователя, космическое тело, которое пролетит мимо Третьей планеты, диаметром превышает 40 метров, сообщает «Политэксперт».

Также, по словам эксперта, последствия столкновения огромнейшего астероида с Землей могут стать настоящей катастрофой.

Напомним, как ранее сообщалось, астероид Florence, крупнейший из приближавшихся к планете за всю историю, пронесся мимо Земли 1 сентября текущего года на крайне опасной дистанции.