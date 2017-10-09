Предприниматели пытаются спасти товар из горящего рынка в Ростове-на-Дону

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Ростов-на-Дону, 9 октября. Предприниматели пытаются спасти товар из горящего рынка в городе Ростов-на-Дону.

Об этом рассказали очевидцы на месте пожара. Свидетели отмечают, что люди забегают в здание и выносят коробки с вещами. При этом по периметру стоят сотрудники правоохранительных органов.

Как передает телеканал «360» многие смогли пробраться через оцепление.

Напомним, пожар в Ростовской области вспыхнул воскресенье вечером.