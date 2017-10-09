Азаров прокомментировал сообщения СМИ о предотвращении антиукраинской акции в Брюсселе

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Москва, 9 октября. Бывший председатель правительства Украины Николай Азаров прокомментировал сообщения СМИ о якобы предотвращении антиукраинской акции в Брюсселе.

Свое мнение о том, что спецслужбы России якобы готовили в столице Бельгии некую антиукраинскую акцию, предотвращенную на территории стороннего государства СБУ и национальной полицией, экс-премьер незалежной написал в Facebook.

«Какое отношение российские спецслужбы имеют к инициативе депутатов Европарламента организовать слушания по ситуации с правами человека и журналистов в Украине?», — пишет Азаров.

«Как можно дискредитировать киевскую власть больше, чем она сама это делает?! Может быть, она не убивала Олеся Бузину, не взрывала Павла Шеремета, не сажала в тюрьму журналистов Р. Коцабу, беременную Е. Глищинскую», — продолжает бывший премьер.

Как напоминает Николай Азаров, 27 сентября в здании Европарламента в Брюсселе с участием вице-президента Европарламента Либерадски прошли слушания, организованные фракциями «Объединённые Левые и Зеленые», «Прогрессивный альянс социалистов и демократов».