В Уфе разыскивают пропавшую 36-летнюю женщину
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Уфа, 9 октября. Башкирские правоохранители ведут поиски 36-летней Ирины Решетниковой, без вести пропавшей в Уфе 7 октября.
Согласно имеющейся информации, около полудня в субботу Решетникова поехала на автобусе из Инорса к двоюродной сестре в Зеленую рощу, попросила ее встретить, после чего перестала выходить на связь. Известно, что женщина ехала в автобусе №272.
В настоящее время телефон пропавшей не отвечает.
Отмечается, что женщина вышла из дома без верхней одежды. Родственники Ирины обратились в полицию с заявлением о ее пропаже.