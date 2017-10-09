В Уфе разыскивают пропавшую 36-летнюю женщину

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Уфа, 9 октября. Башкирские правоохранители ведут поиски 36-летней Ирины Решетниковой, без вести пропавшей в Уфе 7 октября.

Согласно имеющейся информации, около полудня в субботу Решетникова поехала на автобусе из Инорса к двоюродной сестре в Зеленую рощу, попросила ее встретить, после чего перестала выходить на связь. Известно, что женщина ехала в автобусе №272.

В настоящее время телефон пропавшей не отвечает.

Отмечается, что женщина вышла из дома без верхней одежды. Родственники Ирины обратились в полицию с заявлением о ее пропаже.