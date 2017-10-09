Турция дала «зеркальный ответ» на приостановку США выдачи неиммиграционных виз

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Анкара, 9 октября. Власти Турции приостановили выдачу неиммиграционных виз в ответ на аналогичный шаг американских властей.

В сообщении посольства Турции в США говорится, что последние события заставили Анкару пересмотреть вопрос об обязательствах американских властей в отношении безопасности дипмиссий Турции и их персонала.

«Для того чтобы свести к минимуму количество посетителей нашего посольства и консульств, мы приостановили все неиммиграционные визовые услуги во всех турецких дипмиссиях в США», — отмечается в документе, опубликованном в микроблоге Twitter.