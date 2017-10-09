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Турция дала «зеркальный ответ» на приостановку США выдачи неиммиграционных виз
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    Турция дала «зеркальный ответ» на приостановку США выдачи неиммиграционных виз

    6:19  9 Октября 2017  /обновлено: 6:20  09 Октября 2017
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    Турция дала «зеркальный ответ» на приостановку США выдачи неиммиграционных виз

    Анкара, 9 октября. Власти Турции приостановили выдачу неиммиграционных виз в ответ на аналогичный шаг американских властей.

    В сообщении посольства Турции в США говорится, что последние события заставили Анкару пересмотреть вопрос об обязательствах американских властей в отношении безопасности дипмиссий Турции и их персонала.

    «Для того чтобы свести к минимуму количество посетителей нашего посольства и консульств, мы приостановили все неиммиграционные визовые услуги во всех турецких дипмиссиях в США», — отмечается в документе, опубликованном в микроблоге Twitter.

    Автор: Ирина Новикова
    #сша #турция #выдача виз
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