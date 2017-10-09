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Стало известно, когда президент Франции посетит ПМЭФ
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    Стало известно, когда президент Франции посетит ПМЭФ

    6:00  9 Октября 2017
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    Стало известно, когда президент Франции посетит ПМЭФ

    Париж, 9 октября. Источники в правительстве Франции сообщили, когда глава государства планирует посетить Международный экономический форум в Санкт-Петербурге (ПМЭФ).

    Как стало известно «Коммерсанту» визит французского президента в северную столицу может состояться уже в мае 2018 года. Как минимум, Эммануэль Макрон принял предложение Кремля.

    Впрочем, официально о намерениях лидера Франции посетить Россию пока объявлять не будут. По данным все тех же источников, Елисейский дворец распространит информацию по открытым каналам после президентских выборов в нашей стране.

    В случае если информация подтвердится, то президент Франции может стать главным гостем ПМЭФ. Кроме того, его приезд позволит переломить негативную тенденцию в отношениях России и Евросоюза.

    Автор: Константин Терехов
    #россия #франция #эммануэль макрон #пмэф
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