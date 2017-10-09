Законопроект о платной регистрации домашних животных готовится в Госдуме

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Москва, 9 октября. В недрах Государственной думы готовится законопроект о платной регистрации домашних животных. Об этом сообщает РИА Новости.

«Разработан закон о ветеринарной безопасности, который на сегодняшний день снимает один из самых главных вопросов: каким образом будет осуществляться учет и идентификация животных в субъектах», — заявил агентству зампред комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов.

По планам, основным будет закон о ветеринарной безопасности, а подзаконным актом станут правила учета и идентификации животных. Правда, при этом пока непонятно, в какую денежную сумму встанет постановка питомцев на учет, и неясно станет ли обязательным требование о вживление животным чипа.

Как считает депутат, подобные меры не позволят владельцам домашних животных, относится к своим усатым подопечным плохо: например, выгонять их на улицу! С другой стороны положения законопроекта не дадут им уйти от ответственности за действия животных: например при нападении собак.