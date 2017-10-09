Поведение нетрезвых девушек-меломанок в маршрутке шокировало жителей Омска

В Избранное

Омск, 9 октября. Жители Омска возмущены поведением двух пьяных девушек, которые находясь в «маршрутке», громко слушая музыку, нарушали общественный порядок.

Как пишут местные СМИ, инцидент, который взволновал общественность, имел место быть в маршрутном автобусе №394. Девушки, будучи сильно подшофе, громко слушали музыку с телефона, а на просьбы убавить звук, делали его еще громче.

Как уточняет Газета.ru, в социальных сетях из-за, казалось, мелкого пустяка развернулись целые дискуссии, в которых осуждали как нетрезвых девушек-меломанов, так и водителя, который не высадил шумных пассажирок.