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Поведение нетрезвых девушек-меломанок в маршрутке шокировало жителей Омска
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    Поведение нетрезвых девушек-меломанок в маршрутке шокировало жителей Омска

    5:39  9 Октября 2017
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    Поведение нетрезвых девушек-меломанок в маршрутке шокировало жителей Омска

    Омск, 9 октября. Жители Омска возмущены поведением двух пьяных девушек, которые находясь в «маршрутке», громко слушая музыку, нарушали общественный порядок.

    Как пишут местные СМИ, инцидент, который взволновал общественность, имел место быть в маршрутном автобусе №394. Девушки, будучи сильно подшофе, громко слушали музыку с телефона, а на просьбы убавить звук, делали его еще громче.

    Как уточняет Газета.ru, в социальных сетях из-за, казалось, мелкого пустяка развернулись целые дискуссии, в которых осуждали как нетрезвых девушек-меломанов, так и водителя, который не высадил шумных пассажирок.

    Автор: Константин Терехов
    #омск #маршрутка
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