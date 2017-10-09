Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Предприниматели пытаются спасти товар из горящего рынка в Ростове-на-Дону
Весь мир
Эксперт рассказал, почему Китай занижает показатели роста ВВП
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эксперт рассказал, почему Китай занижает показатели роста ВВП

    5:31  9 Октября 2017
    292

    Эксперт рассказал, почему Китай занижает показатели роста ВВП

    Москва, 9 октября. Старший научный сотрудник Фонда Карнеги рассказал, почему Китайская Народная Республика занижает показатели роста ВВП. О причинах этого бывший страновой директор Всемирного банка по Китаю Юйконь Хуан информирует общественность в интервью «Ведомостям»

    По мнению эксперта, специалисты статистического ведомства Поднебесной до сих пор не научились объективно учитывать сектор услуг и частного производства. Все дело в том, что при социалистической системе — централизованное планирование, как следствия — при официальных подсчетах показатели ВВП ниже реальных.

    «Данные от местных властей, от провинций представляются слишком высокими, и в сумме они вроде бы должны давать цифру, которая значительно выше реальных темпов роста ВВП. Но нужно понимать, что общенациональный ВВП не рассчитывается просто путем сложения данных от провинций. Национальное статистическое бюро Китая вообще их не использует, оно делает собственные расчеты ВВП на основе различных индикаторов», — пояснил Юйконь Хуан.

    По словам эксперта, при этом основную роль в росте экономики Китая играет сектор услуг, ввиду этого «рост недооценен». В итоге старший научный сотрудник Фонда Карнеги приходит к выводу, что имеет место занижение на 3–4% валового внутреннего продукта страны.

    Автор: Константин Терехов
    #китай #ввп
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 4432

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        52810

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        90857

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107888

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30174
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Стало известно, когда президент Франции посетит ПМЭФ

        Стало известно, когда президент Франции посетит ПМЭФ

        6:00   9 Октября 2017
        58
        Посольство США в Турции объявило о приостановке выдачи виз

        Посольство США в Турции объявило о приостановке выдачи виз

        22:12   8 Октября 2017
        287
        Эрдоган обвинил Запад в поддержке ИГИЛ и «Аль-Каиды» в Сирии

        Эрдоган обвинил Запад в поддержке ИГИЛ и «Аль-Каиды» в Сирии

        21:36   8 Октября 2017
        753
        В горящем торговом центре «Синдика» начали взрываться машины

        В горящем торговом центре «Синдика» начали взрываться машины

        18:50   8 Октября 2017
        494