Эксперт рассказал, почему Китай занижает показатели роста ВВП

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Москва, 9 октября. Старший научный сотрудник Фонда Карнеги рассказал, почему Китайская Народная Республика занижает показатели роста ВВП. О причинах этого бывший страновой директор Всемирного банка по Китаю Юйконь Хуан информирует общественность в интервью «Ведомостям».

По мнению эксперта, специалисты статистического ведомства Поднебесной до сих пор не научились объективно учитывать сектор услуг и частного производства. Все дело в том, что при социалистической системе — централизованное планирование, как следствия — при официальных подсчетах показатели ВВП ниже реальных.

«Данные от местных властей, от провинций представляются слишком высокими, и в сумме они вроде бы должны давать цифру, которая значительно выше реальных темпов роста ВВП. Но нужно понимать, что общенациональный ВВП не рассчитывается просто путем сложения данных от провинций. Национальное статистическое бюро Китая вообще их не использует, оно делает собственные расчеты ВВП на основе различных индикаторов», — пояснил Юйконь Хуан.

По словам эксперта, при этом основную роль в росте экономики Китая играет сектор услуг, ввиду этого «рост недооценен». В итоге старший научный сотрудник Фонда Карнеги приходит к выводу, что имеет место занижение на 3–4% валового внутреннего продукта страны.