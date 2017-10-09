Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Предприниматели пытаются спасти товар из горящего рынка в Ростове-на-Дону
Происшествия
Более 6 тысяч кв. м. вещевого рынка сгорело в Ростове-на-Дону
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Более 6 тысяч кв. м. вещевого рынка сгорело в Ростове-на-Дону

    5:40  9 Октября 2017
    55

    Более 6 тысяч кв. м. вещевого рынка сгорело в Ростове-на-Дону

    Ростов-на-Дону, 9 октября. Пожар на крупнейшем в Ростове-на-Дону вещевом рынке уничтожил около 6 тысяч квадратных метров торгового объекта.

    МЧС получило сообщение о пожаре на рынке примерно в 21:08 по московскому времени в воскресенье. Горел торговый павильон на площади около 600 кв. м, затем пожар перекинулся на торговые ряды. Около полуночи площадь возгорания увеличилась до 6 тыс. кв. м, кроме того, на рынке частично обрушилась кровля.

    Через пять часов пожарным удалось локализовать возгорание.

    Данные о погибших и пострадавших к настоящему времени не поступали.

    Автор: Ирина Новикова
    #пожар #ростов-на-дону #вещевой рынок
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 4432

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        52810

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        90857

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107888

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30174
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Стало известно, когда президент Франции посетит ПМЭФ

        Стало известно, когда президент Франции посетит ПМЭФ

        6:00   9 Октября 2017
        58
        Посольство США в Турции объявило о приостановке выдачи виз

        Посольство США в Турции объявило о приостановке выдачи виз

        22:12   8 Октября 2017
        287
        Эрдоган обвинил Запад в поддержке ИГИЛ и «Аль-Каиды» в Сирии

        Эрдоган обвинил Запад в поддержке ИГИЛ и «Аль-Каиды» в Сирии

        21:36   8 Октября 2017
        753
        В горящем торговом центре «Синдика» начали взрываться машины

        В горящем торговом центре «Синдика» начали взрываться машины

        18:50   8 Октября 2017
        494