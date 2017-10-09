Более 6 тысяч кв. м. вещевого рынка сгорело в Ростове-на-Дону

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Ростов-на-Дону, 9 октября. Пожар на крупнейшем в Ростове-на-Дону вещевом рынке уничтожил около 6 тысяч квадратных метров торгового объекта.

МЧС получило сообщение о пожаре на рынке примерно в 21:08 по московскому времени в воскресенье. Горел торговый павильон на площади около 600 кв. м, затем пожар перекинулся на торговые ряды. Около полуночи площадь возгорания увеличилась до 6 тыс. кв. м, кроме того, на рынке частично обрушилась кровля.

Через пять часов пожарным удалось локализовать возгорание.

Данные о погибших и пострадавших к настоящему времени не поступали.