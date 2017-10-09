В Кемерове на улице Красноармейской сбили женщину

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Кемерово, 9 октября. На улице Красноармейской в Кемерове вечером в воскресенье сбили женщину. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев.

Дорожно-транспортное происшествие имело место быть около семи вечера, по предварительным данным, пострадавшая переходила дорогу в неположенном месте в момент ЧП.

Как сообщают свидетели, женщина сломала ногу, на месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. Как уточняет Газета.ru, официальной информации по данному факту еще не поступало.

