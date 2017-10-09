Жители деревни Якимово в Марий Эл получили чистую питьевую воду

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Йошкар-Ола, 9 октября. Пресс-служба МУП «Водоканал» сообщила о запуске в эксплуатацию водопровода от Данилово до Якимово, подключенного к Арбанскому водозабору.

Сообщается, что жители деревни Якимово Семеновского территориального управления Йошкар-Олы получили в дома чистую питьевую воду.

Строительство водопровода было завершено 6 октября, сообщает МедиаПоток.

Отмечается, что ранее жители Якимово пользовались водой из скважины, однако качество этой воды было неудовлетворительным.