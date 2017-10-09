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Происшествия
Кузбасский собаковод, заступившийся за питомца, арестован на 10 суток за драку
Происшествия
Кузбасский собаковод, заступившийся за питомца, арестован на 10 суток за драку
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    Кузбасский собаковод, заступившийся за питомца, арестован на 10 суток за драку

    5:01  9 Октября 2017
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    Кузбасский собаковод, заступившийся за питомца, арестован на 10 суток за драку

    Кемерово, 9 октября. Житель Кузбасса, вступившийся за свою собаку, арестован на 10 суток за драку.

    Сообщается, что инцидент произошел в поселке Ижморский. Двое местных жителей, выгуливавшие собак, вступили в перепалку. Внезапно один из мужчин схватил палку и замахнулся на собаку своего оппонента. В ответ хозяин животного набросился на обидчика и поколотил его.

    На место драки прибыли сотрудники правоохранительных органов и задержали драчуна.Кузбасский собаковод, заступившийся за питомца, арестован на 10 суток за драку

    Позже Ижморский районный суд назначил задержанному наказание в виде ареста на 10 суток.

    Ранее RT на русском сообщало, что собака, состоящая на службе Королевской канадской конной полиции, случайно открыла огонь из пистолета во время погони за злоумышленниками недалеко от города Калгари в провинции Альберта.

    Автор: Ирина Новикова
    #драка #кемерово #собаковод
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