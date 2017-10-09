В Барнауле произошло ДТП с участием самодельного «бэтмобиля»

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Барнаул, 9 октября. Столкновение Mercedes-Benz и самодельного автомобиля под названием «Томь» произошло в воскресенье в Барнауле.

Сообщается, что инцидент произошел вечером на пересечении улиц Юрина и Кавалерийская.

Очевидцы случившегося рассказали, что оба транспортных средства получили серьезные повреждения, при этом самодельную машину они остроумно окрестили «бэтмобилем.

«Колеса и разболтовка, задние фары, заднее стекло от ГАЗ24», – отметил один из свидетелей столкновения. Другой предположил, что машина является гибридом «Нивы» и «девятки».

Ранее RT на русском сообщало, что в Барнауле мотоциклист, пытаясь скрыться от патрульной машины, врезался в автомобиль Nissan Sunny.