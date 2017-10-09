Американский астроном считает, что 12 октября на Землю рухнет гигантский астероид

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Остин, 9 октября. Астроном из Университета Техаса Джудит Рис заявил, что 12 октября наша планета может столкнуться с гигантским астероидом.

По словам специалиста, небесное тело, которое пролетит мимо Земли, диаметром превосходит 40 метров.

Он подчеркнул, что последствия столкновения такого астероида с Землей могут быть катастрофическими и точно превзойдут последствия от крушения метеорита под Челябинском в феврале 2013 года.

Ранее RT на русском сообщало, что астероид Florence, крупнейший из приближавшихся к Земле за всю историю наблюдений, пролетел мимо нашей планеты 1 сентября на потенциально опасном расстоянии.