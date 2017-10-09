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Американский астроном считает, что 12 октября на Землю рухнет гигантский астероид
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    Американский астроном считает, что 12 октября на Землю рухнет гигантский астероид

    3:42  9 Октября 2017
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    Американский астроном считает, что 12 октября на Землю рухнет гигантский астероид

    Остин, 9 октября. Астроном из Университета Техаса Джудит Рис заявил, что 12 октября наша планета может столкнуться с гигантским астероидом.

    По словам специалиста, небесное тело, которое пролетит мимо Земли, диаметром превосходит 40 метров.

    Он подчеркнул, что последствия столкновения такого астероида с Землей могут быть катастрофическими и точно превзойдут последствия от крушения метеорита под Челябинском в феврале 2013 года.Американский астроном считает, что 12 октября на Землю рухнет гигантский астероид

    Ранее RT на русском сообщало, что астероид Florence, крупнейший из приближавшихся к Земле за всю историю наблюдений, пролетел мимо нашей планеты 1 сентября на потенциально опасном расстоянии. 

    Автор: Ирина Новикова
    #астероид #астрономия #конец света
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