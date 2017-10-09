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Конфликты в Сирии, Йемене, Мали и Ливии нужно решать путем диалога — Медведев
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    Конфликты в Сирии, Йемене, Мали и Ливии нужно решать путем диалога — Медведев

    2:52  9 Октября 2017
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    Конфликты в Сирии, Йемене, Мали и Ливии нужно решать путем диалога — Медведев

    Москва, 9 октября. Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что конфликты в Сирии, Йемене, Мали и Ливии могут быть решены лишь путем диалога. Его слова цитирует алжирское агентство APS.

    Медведев отметил, что все проблемы необходимо решать мирно и без применения насилия, путем диалога. Он подчеркнул недопустимость внешнего вмешательства в государственные дела.

    Нельзя лишать людей шанса на нормальную, спокойную и мирную жизнь, заключил глава российского правительства.

    Медведев также призвал мировых лидеров объединить усилия в борьбе против запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1, цитирует RT.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
    #сирия #дмитрий медведев #ливия #йемен #конфликты
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