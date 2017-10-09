Конфликты в Сирии, Йемене, Мали и Ливии нужно решать путем диалога — Медведев
В Избранное
Москва, 9 октября. Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что конфликты в Сирии, Йемене, Мали и Ливии могут быть решены лишь путем диалога. Его слова цитирует алжирское агентство APS.
Медведев отметил, что все проблемы необходимо решать мирно и без применения насилия, путем диалога. Он подчеркнул недопустимость внешнего вмешательства в государственные дела.
Нельзя лишать людей шанса на нормальную, спокойную и мирную жизнь, заключил глава российского правительства.
Медведев также призвал мировых лидеров объединить усилия в борьбе против запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1, цитирует RT.
1 Организация запрещена на территории РФ.