Пожар охватил 5 тыс. кв. м вещевого рынка в Ростове-на-Дону

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Ростов-на-Дону, 9 октября. Около пяти тысяч кв. метров охвачено пожаром на вещевом рынке в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Уточняется, что в тушении пожара задействовано около 400 человек.

Известно также об обрушении кровли на значительной территории рынка.

RT сообщает, что к настоящему моменту в тушении пожара задействовано 49 единиц техники.

К 1.54 мск. пожар удалось локализовать на площади шесть тысяч квадратных метров.