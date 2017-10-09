Акунин закончил работу над последней книгой про Эраста Фандорина

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Москва, 9 октября. Российский писатель Борис Акунин сообщил, что закончил работу над последней книгой из цикла «Приключения Эраста Фандорина».

По его словам, перед публикацией книги предстоит еще много работы по редактуре, корректуре, оформлению издания.

Отмечается, что выход романа «Приключения Эраста Фандорина» намечен на 8 февраля 2018 года — в 20 годовщину публикации романа «Азазель», являющегося первой книгой цикла.

Ранее Газета.ру сообщала, что в июне вышел новый роман писателя «Седмица Трехглазого», который является художественной иллюстрацией тома «История Российского государства. Семнадцатый век».