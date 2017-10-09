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Политика
Бывший советник Европарламента презентовал книгу о Путине
Политика
Бывший советник Европарламента презентовал книгу о Путине
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    Бывший советник Европарламента презентовал книгу о Путине

    1:58  9 Октября 2017
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    Бывший советник Европарламента презентовал книгу о Путине

    Рим, 9 октября. Бывший советник Европарламента итальянец Марко Гомбаччи презентовал книгу «65 цитат Владимира Путина о международных отношениях», посвященную президенту России Владимиру Путину. Презентация прошла в итальянской Триесте.

    Автор отмечает, что в западных СМИ часто обнародуется неправдивая информация о российском лидере. Гомбачии видел свою задачу в том, чтобы донести до аудиторию действительную позицию Путина в международных отношениях.

    Экс-советник Европарламента также выразил надежду, что ЕС начнет процесс восстановления отношений с РФ.

    Ранее сообщалось о британце, который поздравил Путина с днем рождения через Daily Telegraph.

    Автор: Сергей Свазовский
    #путин #европарламент #советник #книга #марко гомбаччи
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