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Сирия: главарь «Джебхат ан-Нусры» потерял руку и впал в кому после удара ВКС РФ
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    Сирия: главарь «Джебхат ан-Нусры» потерял руку и впал в кому после удара ВКС РФ

    1:58  9 Октября 2017
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    Сирия: главарь «Джебхат ан-Нусры» потерял руку и впал в кому после удара ВКС РФ

    Дамаск, 9 октября. Главарь террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) Абу Мухаммед аль-Джуляни получил тяжелейшее ранение в результате ударов, нанесенных ВКС РФ в Сирии.

    Сообщается, что аль-Джуляни потерял руку и впал в кому.

    Кроме того, были уничтожены 12 высокопоставленных главарей этой террористической организации и еще 50 боевиков из их охраны. Среди уничтоженных лидеров боевиков числятся Мусаб аль-Хусейн, Абу Тураб ад-Дагестани, Абдурахман аль-Мухаджир, Абу Ахмад аль-Джазрави и другие.

    Ранее Газета.ру сообщала, что Министерство обороны РФ опубликовало видео удара ВКС России по боевикам террористической группировки «Джебхат-ан-Нусра» (запрещена на территории РФ) в сирийской провинции Идлиб. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
    #сирия #вкс рф #джебхат-ан-нусра
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