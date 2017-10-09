Сирия: главарь «Джебхат ан-Нусры» потерял руку и впал в кому после удара ВКС РФ

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Дамаск, 9 октября. Главарь террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) Абу Мухаммед аль-Джуляни получил тяжелейшее ранение в результате ударов, нанесенных ВКС РФ в Сирии.

Сообщается, что аль-Джуляни потерял руку и впал в кому.

Кроме того, были уничтожены 12 высокопоставленных главарей этой террористической организации и еще 50 боевиков из их охраны. Среди уничтоженных лидеров боевиков числятся Мусаб аль-Хусейн, Абу Тураб ад-Дагестани, Абдурахман аль-Мухаджир, Абу Ахмад аль-Джазрави и другие.

Ранее Газета.ру сообщала, что Министерство обороны РФ опубликовало видео удара ВКС России по боевикам террористической группировки «Джебхат-ан-Нусра» (запрещена на территории РФ) в сирийской провинции Идлиб.

1 Организация запрещена на территории РФ.