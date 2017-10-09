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Российский изобретатель электродвигателей бросил вызов западным автоконцернам
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    Российский изобретатель электродвигателей бросил вызов западным автоконцернам

    1:35  9 Октября 2017
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    Российский изобретатель электродвигателей бросил вызов западным автоконцернам

    Краснодар, 9 октября. Российский энтузиаст электротранспорта Владимир Петров своими руками создает мотоциклы на основе электродвигателей.

    Созданные Петровым модели уже успели проявить себя на соревнованиях, регулярно оставляя позади бензиновых конкурентов.

    Изобретатель утверждает, что его модель лучше управляется, дает высокую стартовую скорость. Всего 3,5 секунды необходимо байку, чтобы развить скорость 100 км/ч. Кроме того, электромоторы не глохнут, чего не скажешь о бензиновых двигателях, говорит Петров.

    В его планах создание экомотоцикла, ориентировочная стоимость которого составит 700 тысяч рублей.

    Накануне Газета.ru сообщала о старте гонок автомобилей на солнечных батареях в Австралии.

    Автор: Сергей Свазовский
    #россиянин #изобретатель #электродвигатель #электромотор
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