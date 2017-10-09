Российский изобретатель электродвигателей бросил вызов западным автоконцернам

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Краснодар, 9 октября. Российский энтузиаст электротранспорта Владимир Петров своими руками создает мотоциклы на основе электродвигателей.

Созданные Петровым модели уже успели проявить себя на соревнованиях, регулярно оставляя позади бензиновых конкурентов.

Изобретатель утверждает, что его модель лучше управляется, дает высокую стартовую скорость. Всего 3,5 секунды необходимо байку, чтобы развить скорость 100 км/ч. Кроме того, электромоторы не глохнут, чего не скажешь о бензиновых двигателях, говорит Петров.

В его планах создание экомотоцикла, ориентировочная стоимость которого составит 700 тысяч рублей.

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