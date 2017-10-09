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Пассажирский поезд врезался в грузовик в Орловской области
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    Пассажирский поезд врезался в грузовик в Орловской области

    1:40  9 Октября 2017
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    Пассажирский поезд врезался в грузовик в Орловской области

    Мценск, 9 октября. Пассажирский поезд «Москва-Белгород» столкнулся с грузовиком КамАЗ в Мценском районе Орловской области.

    Сообщается, что инцидент произошел в воскресенье в 20.30 по московскому времени.

    «Грузовик КамАЗ выехал на переезд в Мценском районе и заглох. Водитель оперативно покинул кабину перед приближающимся поездом», — сообщил источник в службах транспортного надзора Орловской области.

    По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал, говорится в материале Газеты.ру.

    Подробности произошедшего столкновения устанавливаются.

    Автор: Ирина Новикова
    #поезд #грузовик #орловская область
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