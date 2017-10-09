Пассажирский поезд врезался в грузовик в Орловской области
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Мценск, 9 октября. Пассажирский поезд «Москва-Белгород» столкнулся с грузовиком КамАЗ в Мценском районе Орловской области.
Сообщается, что инцидент произошел в воскресенье в 20.30 по московскому времени.
«Грузовик КамАЗ выехал на переезд в Мценском районе и заглох. Водитель оперативно покинул кабину перед приближающимся поездом», — сообщил источник в службах транспортного надзора Орловской области.
По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал, говорится в материале Газеты.ру.
Подробности произошедшего столкновения устанавливаются.