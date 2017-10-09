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Дамаск, 9 октября. Соединенные Штаты оберегают террористов «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ) от сирийских правительственных войск, используя авиацию. Такое заявление сделал генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Хасан Насрулла.

По его словам, если бы американцы не помогали ИГИЛ1, армия САР уже давно освободила бы страну от присутствия террористов.

Насрулла убежден, что территорию Сирии нужно освободить полностью, вплоть до границы Ирака. В противном случае боевики получат возможность снова атаковать.

Накануне RT анализировало причину усиления напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.

1 Организация запрещена на территории РФ.