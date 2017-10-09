Британец поздравил Путина с днем рождения через Daily Telegraph
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Лондон, 9 октября. Житель Великобритании Эндрю Картрайт поздравил президента России Владимира Путина, разместив заметку в разделе объявлений газеты Daily Telegraph.
Картрайт пожелал российскому лидеру оставаться сильным, честным и справедливым политиком. Он отметил вклад Путина в обеспечение мира в непростой ситуации, сложившейся на международной арене.
Накануне Сильвио Берлускони подарил Путину на день рождения вышитый пододеяльник.