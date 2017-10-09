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Весь мир
NASA: на Марсе найден ключ к происхождению жизни на Земле
Весь мир
NASA: на Марсе найден ключ к происхождению жизни на Земле
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    NASA: на Марсе найден ключ к происхождению жизни на Земле

    0:16  9 Октября 2017
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    NASA: на Марсе найден ключ к происхождению жизни на Земле

    Вашингтон, 9 октября. Специалисты американского национального космического агентства (NASA) заявили об обнаружении гидротермальных месторождений на Марсе, которые, по их мнению, могут стать ключом к пониманию зарождения жизни на Земле.

    В частности, Пол Нильс утверждает, что у ученых появилась возможность восстановить данные о типе среды, в которой стала возможной жизнь на нашей планете.

    Очевидно, что активность вулканов в древности и стоячая вода создавали на Марсе условия, схожие с земными в эту же эпоху,  — убежден Нильс.

    NASA: на Марсе найден ключ к происхождению жизни на Земле

    Накануне ученые пришли к выводу, что способность загорать пришла к человеку от неандертальцев. Об этом сообщала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    #марс #земля #nasa #жизнь на земле
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