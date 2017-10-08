Соцсети раскритиковали Меланью Трамп за слишком откровенный наряд

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Вашингтон, 8 октября. Социальные сети и СМИ подвергли критике первую леди США Меланью Трамп за выбор наряда во время благотворительной акции в Белом доме.

По мнению многих пользователей, белый топ Меланьи чересчур облегал ее фигуру. В то же время, красная юбка супруги американского президента получила позитивный отклик. Учитывая, что мероприятие было посвящено латиноамериканскому наследию, такой выбор пользователи сочли удачным.

Накануне Хиллари Клинтон обвинила Владимира Путина в своем поражении на президентскх выборах. Об этом сообщало RT.