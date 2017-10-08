США фатально просчитались с Россией в Сирии — Клинцевич
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Москва, 8 октября. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич считает, что Соединенные Штаты «фатально просчитались» относительно возможностей России в Сирии.
Клинцевич убежден, что САА при поддержке ВКС РФ обязательно наведут порядок в Сирийской Арабской Республике. Па его мнению, американцы просчитались в Афганистане, на Украине и в Сирии.
«Вашингтон показывает себя не слишком эффективно в региональных конфликтах последнего времени. Они потеряли нюх, резюмировал Клинцевич», слова которого цитирует RT.