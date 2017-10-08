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Политика
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Политика
США фатально просчитались с Россией в Сирии — Клинцевич
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    США фатально просчитались с Россией в Сирии — Клинцевич

    23:28  8 Октября 2017  /обновлено: 23:42  08 Октября 2017
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    США фатально просчитались с Россией в Сирии — Косачев

    Москва, 8 октября. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич считает, что Соединенные Штаты «фатально просчитались» относительно возможностей России в Сирии.

    Клинцевич убежден, что САА при поддержке ВКС РФ обязательно наведут порядок в Сирийской Арабской Республике.  Па его мнению, американцы просчитались в Афганистане, на Украине и в Сирии.

    «Вашингтон показывает себя не слишком эффективно в региональных конфликтах последнего времени. Они потеряли нюх, резюмировал Клинцевич», слова которого цитирует RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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