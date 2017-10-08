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Политика
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Рынок в Ростове-на-Дону горит на площади 1200 кв. метров
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    Рынок в Ростове-на-Дону горит на площади 1200 кв. метров

    23:21  8 Октября 2017
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    Рынок в Ростове-на-Дону горит на площади 1200 кв. метров

    Ростов-на-Дону, 8 октября. Рынок в Ростове-на-Дону горит на площади 1200 кв. метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.

    По информации агентства, на месте событий уже работают пожарные расчеты. В тушении участвует 24 единицы техники и 75 человек. Информация о пострадавших к настоящему моменту отсутствует, — пишет ТАСС.

    Накануне МЧС РФ обратилась к жителям Подмосковья с просьбой не находится на открытом воздухе поблизости от пожара в торговом центре «Синдика». Об этом сообщала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    #пожар #ростов-на-дону #мчс рф #торговый центр
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