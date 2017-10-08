Косачев объяснил заявление Пентагона по Сирии «банальной ревностью»

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Москва, 8 октября. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал «банальной ревностью» заявление Пентагона о том, что действия России и Ирана в Сирии не приведут к разгрому запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.

По словам Косачева, Вашингтон откровенно провалился в Сирии, ничего не добившись за два года. В то же время, совместные усилия России, Сирии, Турции и Ирана позволили решить множество важных задач в САР.

Реакция Пентагона — проявление обычной ревности, считает Косачев.

Ранее Алексей Пушков заявил, что США не сомневаются в способности САА освободить Сирию при поддержке ВКС РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.