Посольство США в Турции объявило о приостановке выдачи виз

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Анкара, 8 октября. Посольство Соединенных Штатов Америки в Турции приняло решение о приостановке выдачи неиммиграционных виз. Об этом сообщили представители американской дипломатической миссии.

«Последние события вынудили власти Соединенных Штатов пересмотреть вопрос об обязательствах турецкого правительства в отношении безопасности дипломатических миссий США и их персонала. Для того чтобы свести к минимуму количество посетителей нашего посольства и консульств, мы приостановили все неиммиграционные визовые услуги во всех американских дипломатических миссиях на территории Турции», — указано в официальном заявлении американского ведомства.

Напомним, ранее стало известно о том, что представители правоохранительных органов Турции задержали сотрудника генерального консульства Соединенных Штатов Америки в Стамбуле. Он подозревается связях с террористической группировкой ФЕТО, которую турецкие власти обвиняют в организации провальной попытки государственного переворота в стране в июле 2016 года.