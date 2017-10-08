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Сирия: в Дамаске открывается Русский центр
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    Сирия: в Дамаске открывается Русский центр

    22:10  8 Октября 2017
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    Сирия: в Дамаске открывается Русский центр

    Дамаск, 8 октября. Русский центр на базе Дамасского государственного университета открывается в столичном сирийском городе Дамаск.

    Ожидается, что в церемонии торжественного открытия центра примут участи власти Дамаска, представители посольства России, а также руководство университета.

    В создании Русского центра приняли участие фонд «Русский мир», университет «Синергия» и Дамасский государственный университет, пишет «Российская газета».

    Накануне сборная Сирии по футболу сыграла вничью с командой Австралии в рамках отборочного этапа к чемпионату мира 2018-го года в России.

    Автор: Сергей Свазовский
    #сирия #дамаск #университет #русский мир #русский центр
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