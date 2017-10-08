Сирия: в Дамаске открывается Русский центр

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Дамаск, 8 октября. Русский центр на базе Дамасского государственного университета открывается в столичном сирийском городе Дамаск.

Ожидается, что в церемонии торжественного открытия центра примут участи власти Дамаска, представители посольства России, а также руководство университета.

В создании Русского центра приняли участие фонд «Русский мир», университет «Синергия» и Дамасский государственный университет, пишет «Российская газета».

Накануне сборная Сирии по футболу сыграла вничью с командой Австралии в рамках отборочного этапа к чемпионату мира 2018-го года в России.