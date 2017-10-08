Посольство США в Турции объявило о приостановке выдачи виз

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Анкара, 8 октября. Посольство Соединенных Штатов Америки в Турции приостановило выдачу неиммиграционных виз. Об этом сообщили представители американской дипмиссии.

Данное решение связано с арестом одного из сотрудников генерального консульства США в Стамбуле.

«Последние события вынудили руководство США пересмотреть вопрос об обязательствах правительства Турции в отношении безопасности дипмиссий США и их персонала», — указано в заявлении дипломатов.

Statement from the U.S. Mission to Turkey pic.twitter.com/RjTU3BfSXZ — US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) October 8, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что сотрудник генконсульства США в Стамбуле был задержан силами безопасности Турции по обвинению в связях с ФЕТО.