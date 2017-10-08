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Посольство США в Турции объявило о приостановке выдачи виз
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    Посольство США в Турции объявило о приостановке выдачи виз

    22:12  8 Октября 2017
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    Посольство США в Турции объявило о приостановке выдачи виз

    Анкара, 8 октября. Посольство Соединенных Штатов Америки в Турции приостановило выдачу неиммиграционных виз. Об этом сообщили представители американской дипмиссии.

    Данное решение связано с арестом одного из сотрудников генерального консульства США в Стамбуле. 

    «Последние события вынудили руководство США пересмотреть вопрос об обязательствах правительства Турции в отношении безопасности дипмиссий США и их персонала», — указано в заявлении дипломатов.

    Напомним, ранее стало известно о том, что сотрудник генконсульства США в Стамбуле был задержан силами безопасности Турции по обвинению в связях с ФЕТО.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #турция
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