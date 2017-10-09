Сирия итоги за сутки на 9 октября 06.00: 250 мирных жителей Ракки убито ударами коалиции, в Хаме уничтожено два командира «Тахрир аш-Шам»

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Сирия, 9 октября. Под огнем ВВС международной коалиции погибло более 250 мирных жителей Ракки, САА при поддержке ВКС РФ уничтожили двух командиров «Тахрир аш-Шам» в Хаме, в Даръа террористы взорвали машину ССА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают САА в Хаме, обеспечивают продвижение армии САР в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наступают на позиции радикалов в Восточной Гуте, при поддержке ВКС РФ продвигаются в Дейр эз-Зоре, уничтожили двух командиров «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Исламское государство»: теряет позиции в Дейр эз-Зоре, ведет бои с ССА в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: готовится к атакам со стороны Турции в Идлибе и Алеппо, ведет бои с САА в Хаме.

«Ахрар аш-Шам»: противостоит «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ1 в провинции Даръа, готовится к операции против «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

Курды: готовятся к атакам со стороны Турции в Алеппо, зачистили от ИГ город Ас-Сава в Дейр эз-Зоре, освободили 200 мирных жителей Ракки.

Международная коалиция: в результате авиаударов по Ракке убила 250 мирных жителей за четыре дня.

Провинция Дамаск

В районе ферм Бейт Джинн Сирийская арабская армия (САА) и союзники уничтожили группу боевиков «Тахрир аш-Шам». Об этом в начале дня сообщило информационное агентство Almanar News.

Правительственные войска начали новое наступление на зоны дислокации боевиков радикальной оппозиции в Восточной Гуте Дамаска. Al-Masdar News писало, что сирийская армия продвигается в районы Айн Тарма и Джобар под прикрытием тяжелой артиллерии. В это же время официальный канал Сирийской свободной армии (ССА) в Twitter (@FSAPlatform) передавал, что в окрестностях Айн Тармы начались жестокие бои между правительственными силами и боевиками группировки. По данным оппозиционного канала, в первых столкновениях погибло несколько солдат армии САР. Официально подтвержденной информации о потерях в рядах войск Башара Асада не поступало. Позже один из местных источников писал в своем микроблоге в Twitter (@islamnedaa3), что артиллерия сирийской армии ведет обстрел позиций боевиков в районе Джобар. Другой Twitter-канал (@bint_blade) сообщил, что правительственные войска обстреливают из тяжелой артиллерии зоны дислокации радикалов в окрестностях населенного пункта Ат-Тадамон.

Провинция Алеппо

В первой половине дня медиакрыло коалиции «Тахрир аш-Шам» сообщало, что боевики группировки находятся в состоянии боевой готовности и ожидают атак со стороны других оппозиционных формирований, действующих на западе Алеппо. Кроме того, сторонники «Джебхат ан-Нусры» готовились к нападению протурецкой Сирийской свободной армии (ССА), сообщало Almanar News.

Позже информационное агентство Almanar News передавало, что Демократические силы Сирии (SDF) ведут активный набор добровольцев в отряд, который будет действовать в провинции Алеппо. После прохождения подготовки новобранцы должны будут защищать позиции курдских отрядов от нападений со стороны протурецких боевиков.

Бойцы Рабочей партии Курдистана (РПК) открыли огонь по позициям радикалов коалиции «Тахрир аш-Шам» в районе Саман на западе провинции Алеппо. О боестолкновениях между курдами и исламистами «Джебхат ан-Нусры» писал местный источник в социальной сети Twitter (@syrien0).

Провинция Дейр эз-Зор

ВКС РФ продолжили обеспечивать продвижение Сирийской арабской армии (САА) в провинции Дейр эз-Зор. Военный Telegram-канал (@C_Military1) писал, что сирийская армия при поддержке ВКС РФ освободила от ИГИЛ1 населенный пункт Мурат аль-Фаука в окрестностях Аль-Маядина. Кроме того, автор публикации отмечает, что эффективные действия ВКС России против радикальных исламистов вынуждают членов «Исламского государства»1 эвакуироваться из города Аль-Маядин. Ранее командование ИГ покинуло город и в срочном порядке отправилось в Абу Кемаль. Позже Twitter-канал (@Syria_Hezb_Iran) сообщил, что от радикальных исламистов зачищено также поселение Аль-Халима на востоке региона. Военный источник в Twitter (@Syria_Hezb_Iran) писал, что армия САР при поддержке российской авиации освободила от ИГ фермы Аль-Хурафи к востоку от аэропорта Аль-Маядина.

На северо-западных окраинах административного центра провинции Дейр эз-Зор продвигались отряды Демократических сил Сирии (SDF). По сообщению местного источника в Facebook (@dimashq.now), бойцы отрядов курдского ополчения освободили от «Исламского государства» город Ас-Сава.

Военный Twitter-канал (@markito0171) писал, что в административном центре провинции Дейр эз-Зор взорвался склад боеприпасов. Сообщений о пострадавших мирных жителях не поступало.

Провинция Даръа

На западе провинции Даръа продолжилось противостояние между Сирийской свободной армией (ССА) и боевиками группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной ИГИЛ. Almanar News писало, что бои между радикальными исламистами и оппозиционным формированием отмечались в районе поселения Аль-Шейх Саад. Кроме того, информационное агентство сообщало, что в районе деревни Зезун сдетонировало взрывное устройство, заложенное в автомобиль «свободной армии».

Сирийская арабская армия (САА) провела артиллерийский обстрел позиций радикальных формирований в деревне Аль-Ядуда на западе провинции Даръа, сообщал военный источник в социальной сети Twitter (@piosawaratown).

В административном центре региона зафиксированы столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными боевиками. Местный источник писал в Twitter (@syriannews02), что артиллерия армии САР вела обстрел позиций исламистов в районе Аль-Маншия. Боевые действия также отмечались в районе Аль-Садд, передавал местный Twitter-канал (@piosawaratown). Кроме того, информационное агентство Damascus Now сообщало, что в районе Ас-Сахари упало несколько снарядов, выпущенных боевиками. Информации о жертвах нет.

Напомним, провинция Даръа наряду с Эль-Кунейтрой и Эс-Сувейдой входит в зону деэскалации сирийского конфликта. Однако режим перемирия не распространяется на радикальных исламистов коалиции «Тахрир аш-Шам», возглавляемой боевиками «Джебхат ан-Нусры».

Провинция Идлиб

Военный источник в Twitter (@WyvernReports) сообщал, что армия Турции продолжает стягивать силы к границе с сирийской провинцией Идлиб. Telegram-канал (@NRVR11) писал, что турецкие военные начали обстрел позиций боевиков «Тахрир аш-Шам» в районе населенного пункта Дейр Хасан. В это время сторонники «Джебхат ан-Нусры» заявляли о боях с турецкими военнослужащими в окрестностях поселения Кафр Люсин. Сообщение членов «Тахрир аш-Шам» передавал военный источник в своем аккаунте в Telegram (@C_Military1).

Позже турецкая разведгруппа пересекла сирийскую границу в районе КПП Утма Шималь на севере провинции Идлиб. Об этом писало на своей странице в Facebook (@dimashq.now) Damascus Now. По данным информационного агентства, разведчики передвигаются на территории региона в сопровождении боевиков «Ахрар аш-Шам». Также местный источник в Facebook (@dimashq.now) зафиксировал бои между радикалами «Тахрир аш-Шам» и турецкими военными в северной части провинции.

Almanar News сообщало, что сторонники «Джебхат ан-Нусры» продолжили подготовку к атакам турецкой стороны и установили новые КПП между населенными пунктами Атама и Сармада.

Вооруженное столкновение между боевиками «Тахрир аш-Шам» и Сирийской арабской армией (САА) зафиксировано на фронте населенного пункта Аль-Мшерфе, передавал один из источников в социальной сети Facebook (@Agency.news.Haq). Радикальные исламисты заявляли, что в ходе противостояния ими было уничтожено несколько единиц техники правительственных войск.

ВВС Сирии нанесли несколько точечных ударов по зонам дислокации боевиков «Тахрир аш-Шам» в районе города Маарат аль-Нуман на юге провинции Идлиб. Об этом сообщал местный источник в Twitter (@ShahbaPress).

В конце дня в районе населенного пункта Арманаз на северо-западе провинции Идлиб были зафиксированы вооруженные столкновения между группировками «Ахрар аш-Шам» и «Тахрир аш-Шам». О противостоянии антиправительственных формирований сообщил один из местных активистов в своем микроблоге в Twitter (@AllyOfTruth).

Провинция Ракка

Информационное агентство Almanar News сообщало, что под ударами ВВС международной коалиции в Ракке за последние четыре дня погибло более 250 мирных жителей. Напомним, антитеррористический альянс, возглавляемый США, поддерживает кампанию Демократических сил Сирии (SDF) по освобождению города Ракка от «Исламского государства». Бомбардировки предполагаемых зон дислокации террористов в жилых районах населенного пункта со стороны ВВС коалиции нередко приводят к жертвам среди гражданского населения. Кроме того, силы альянса неоднократно использовали в Ракке снаряды с белым фосфором, нарушая тем самым международные конвенции.

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) освободили из плена ИГИЛ более 200 мирных жителей города Ракка, передавал местный источник в своем аккаунте в Twitter (@MerdKurd). Ранее бойцы курдского ополчения освободили от террористов ИГИЛ большую часть привокзального квартала Ракки, а также район Ас-Саура. Также местные источники писали, что бойцы «демократической армии» обнаружили склад оружия и боеприпасов террористов «Исламского государства» в одном из зачищенных кварталов административного центра провинции.

Провинция Хама

В районе населенного пункта Абу Дали продолжилось ожесточенное противостояние между правительственными войсками и союзными силами с одной стороны и боевиками «Джебхат ан-Нусры» - с другой. Местный Telegram-канал (@NRVR11) писал, что в борьбе против радикалов Сирийскую арабскую армию (САА) поддерживают ВКС РФ. Российская авиация нанесла ряд точечных ударов по зонам дислокации террористов, уничтожив несколько фортификационных сооружений и десятки боевиков.

Один из источников сообщал в своем Twitter (@Syria_scope_sy), что бойцы Сирийской арабской армии (САА) при поддержке ВКС РФ ликвидировали командира группировки в ходе военной операции на северо-востоке провинции. Еще один главарь коалиции, управляемой «Джебхат ан-Нусрой»1, был уничтожен в боях на севере региона, писало информационное агентство Damascus Now на своей странице в Facebook (@dimashq.now).

Боестолкновения между правительственными войсками и «Тахрир аш-Шам» наблюдались также и в районе населенного пункта Каср аль-Мухаррам на северо-востоке провинции Хама, сообщил военный Telegram-канал (@NRVR11).

На севере провинции Хама Сирийская арабская армия (САА) вела артобстрел позиций боевиков радикальных формирований в районе города Морек, передавал один из источников в социальной сети Facebook (@Agency.news.Haq). Кроме того, артиллерия САА обстреляла позиции радикалов в районе города Аль-Латамина. Об этом писало в своем Twitter-аккаунте (@newsyarmouk) информационное агентство Yarmouk News.

Ирак

Командование иракской армии заявило о начале военной операции по выявлению и уничтожению спящих ячеек «Исламского государства» в долине Аз-Зор на северо-востоке провинции Дияла. Об этом сообщило Alsumaria News.

Неизвестные боевики открыли огонь по району Фарисия на севере провинции Бабиль, писал военный источник в социальной сети Twitter (@Terror_Monitor). По данным автора публикации ответственность за нападение на мирное поселение взяли на себя террористы «Исламского государства».

ВВС Ирака нанесли удары по позициям ИГИЛ в районе Ассиуда провинции Дияла, сообщило Iraqi News. По данным информационного агентства, в результате авианалета были уничтожены четыре высокопоставленных командира террористической организации. В соответствии с информацией, предоставленной источником в иракской армии, в одном из домов отдыха в этом районе Диялы проходила тайная встреча лидеров ИГИЛ. Ранее на востоке региона в результате бомбардировки ВВС Ирака было ликвидировано шесть террористов ИГ, включая полевого командира.

В провинции Анбар неизвестные боевики ворвались в дом преподавателя школы для девочек города Хадиса и расстреляли учителя. По данным информационного агентства Alsumaria News убитый сотрудничал со спецслужбами Ирака и открыто высказывался против «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)