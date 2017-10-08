Эрдоган обвинил Запад в поддержке ИГИЛ и «Аль-Каиды» в Сирии

В Избранное

Анкара, 8 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил страны Запада в поддержке террористических формирований «Исламское государство»1 и Аль-Каида»1 (обе организации запрещены в РФ). Такое заявление он сделал, выступая перед представителями правящей Партии справедливости в городе Афьон.

Эрдоган также выразил недовольство в связи с поддержкой Рабочей партии Курдистана, запрещенной в Турции. Турецкий лидер убежден, что за всеми этими организациями прослеживается тень Запада.

Накануне Эрдоган выразил уверенность, что Владимир Путин продолжит свою работу ради процветания России.

1 Организация запрещена на территории РФ.