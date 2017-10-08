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Сирия новости 8 октября 22.30: два командира «Тахрир аш-Шам» уничтожено в Хаме, SDF освободили 200 жителей Ракки
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    Сирия новости 8 октября 22.30: два командира «Тахрир аш-Шам» уничтожено в Хаме, SDF освободили 200 жителей Ракки

    22:30  8 Октября 2017
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    Сирия новости 8 октября 22.30: два командира «Тахрир аш-Шам» уничтожено в Хаме, SDF освободили 200 жителей Ракки

    Сирия, 8 октября. САА при поддержке ВКС РФ уничтожила двух командиров «Тахрир аш-Шам» в Хаме, SDF освободили из плена ИГ1 200 мирных жителей Ракки, в Идлибе зафиксированы бои между «Ахрар аш-Шам» и «Ан-Нусрой». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: поддерживают САА в Хомсе, Дейр эз-Зоре и Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции боевиков в Дамаске и Даръа, при поддержке ВКС РФ продвигаются в Дейр эз-Зоре, уничтожили двух командиров «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

    «Исламское государство»: контратакует позиции САА на востоке Хомса.

    «Тахрир аш-Шам»: ведет бои с «Ахрар аш-Шам» в Идлибе, потеряла двух командиров в Хаме.

    «Ахрар аш-Шам»: противостоит «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

    Курды: освободили 200 мирных жителей Ракки.

    Сирия новости 8 октября 22.30: два командира «Тахрир аш-Шам» уничтожено в Хаме, SDF освободили 200 жителей Ракки

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 8 октября 22.30: два командира «Тахрир аш-Шам» уничтожено в Хаме, SDF освободили 200 жителей Ракки

    Местный источник в провинции Дамаск сообщает в своем микроблоге в Twitter (@damv011), что Сирийская арабская армия (САА) наносит ракетные удары по позициям боевиков в районе Аль-Тадамон.

    Ранее сообщалось, что правительственные войска начали новое наступление на зоны дислокации боевиков радикальной оппозиции в Восточной Гуте. Сирийская армия продвигается в районы Айн Тарма и Джобар под прикрытием тяжелой артиллерии.  

    Провинция Хомс

    Сирия новости 8 октября 22.30: два командира «Тахрир аш-Шам» уничтожено в Хаме, SDF освободили 200 жителей Ракки

    В районе стратегически важного города Эс-Сухне продолжаются ожесточенные бои между правительственными войсками Сирийской Арабской Республики и террористами ИГИЛ1. Об этом пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@haidarrazoq) военный источник.

    Напомним, после зачистки силами сирийской армии и ВКС РФ «Акербатского котла» террористы ИГ, оставшиеся в регионе, начали контратаковать позиции САА на трассе, соединяющей восток Хомса с новой столицей «Халифата», городом Дейр эз-Зор. Эффективная поддержка ВКС России позволила армии САР отбить атаки радикальных исламистов.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 8 октября 22.30: два командира «Тахрир аш-Шам» уничтожено в Хаме, SDF освободили 200 жителей Ракки

    ВКС России наносят точечные удары по зонам дислокации террористов «Исламского государства»1 в восточной части провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает один из источников в социальной сети Twitter (@JFLngo). Ранее сообщалось, что эффективная работа ВКС РФ к востоку от города Дейр эз-Зор позволила армии САР освободить от ИГ несколько районов Аль-Маядина. Местные источники пишут, что командование «Исламского государства» в срочном порядке эвакуировалось в Абу Кемаль.

    Военный Twitter-канал (@markito0171) пишет, что в административном центре провинции Дейр эз-Зор взорвался склад боеприпасов. Сообщений о пострадавших мирных жителях не поступало.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 8 октября 22.30: два командира «Тахрир аш-Шам» уничтожено в Хаме, SDF освободили 200 жителей Ракки

    В административном центре провинции Даръа продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными боевиками. Местный источник пишет в Twitter (@syriannews02), что артиллерия армии САР ведет обстрел позиций исламистов в районе Аль-Маншия. Боевые действия также отмечаются в районе Аль-Садд, передает местный Twitter-канал (@piosawaratown). Кроме того, информационное агентство Damascus Now сообщает, что в районе Ас-Сахари упало несколько снарядов, выпущенных боевиками. Информации о жертвах нет.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 8 октября 22.30: два командира «Тахрир аш-Шам» уничтожено в Хаме, SDF освободили 200 жителей Ракки

    В районе населенного пункта Арманаз на северо-западе провинции Идлиб зафиксированы вооруженные столкновения между группировками «Ахрар аш-Шам» и «Тахрир аш-Шам». О противостоянии антиправительственных формирований сообщает один из местных активистов в своем микроблоге в Twitter (@AllyOfTruth).

    Военный источник в провинции Идлиб пишет, что сирийские ВВС продолжают наносить удары по позициям радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» в районе населенного пункта Маарат аль-Нуман.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 8 октября 22.30: два командира «Тахрир аш-Шам» уничтожено в Хаме, SDF освободили 200 жителей Ракки

    Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) освободили из плена ИГИЛ более 200 мирных жителей города Ракка, передает местный источник в своем аккаунте в Twitter (@MerdKurd).

    Ранее сообщалось, что бойцы курдского ополчения освободили от террористов ИГИЛ большую часть привокзального квартала Ракки, а также район Ас-Саура. Также местные источники писали, что бойцы «демократической армии» обнаружили  склад оружия и боеприпасов террористов «Исламского государства» в одном из зачищенных кварталов административного центра провинции.

    Провинция Хама

    Сирия новости 8 октября 22.30: два командира «Тахрир аш-Шам» уничтожено в Хаме, SDF освободили 200 жителей Ракки

    На территории провинции Хама продолжаются столкновения между правительственными войсками и радикалами «Тахрир аш-Шам». Один из источников сообщает в своем Twitter (@Syria_scope_sy), что бойцы Сирийской арабской армии (САА) при поддержке ВКС РФ ликвидировали командира группировки в ходе военной операции на северо-востоке провинции. Еще один главарь коалиции, управляемой «Джебхат ан-Нусрой»1, был уничтожен в боях на севере региона, пишет информационное агентство Damascus Now на своей странице в Facebook (@dimashq.now).

    Ирак

    Сирия новости 8 октября 22.30: два командира «Тахрир аш-Шам» уничтожено в Хаме, SDF освободили 200 жителей Ракки

    Alsumaria News опубликовало заявление лидера шиитской группировки «Кайс аль-Хазали», который объявил, что Киркук – иракский город и бойцы ополчения готовы за него бороться. Напомним, недавно на территории иракского Курдистана прошел референдум, в результате которого более 90% местного населения проголосовало за отделение курдских территорий от Ирака. Руководство иракского Курдистана неоднократно заявляло о намерениях включить провинцию Киркук в состав нового независимого государства.   

    В провинции Анбар неизвестные боевики ворвались в дом преподавателя школы для девочек города Хадиса и расстреляли учителя. По данным информационного агентства Alsumaria News убитый сотрудничал со спецслужбами Ирака и открыто высказывался против «Исламского государства».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #турция #хама #вкс рф #игил #курды #исламское государство #ирак #саа #дейр эз-зор #ракка #анбар #киркук
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    Сирия новости 8 октября 22.30: два командира «Тахрир аш-Шам» уничтожено в Хаме, SDF освободили 200 жителей Ракки
    Сирия новости 8 октября 19.30: бойцы РПК обстреливают «Тахрир аш-Шам» в Алеппо, ВВС Ирака уничтожили четырех главарей ИГ
    Сирия новости 8 октября 16.30: турецкая армия ведет бои с «Тахрир аш-Шам» в Идлибе, 250 мирных жителей Ракки убито ударами международной коалиции
    Сирия новости 8 октября 12.30: 15 мирных жителей Хасаки погибло под огнем коалиции, в Даръа террористы взорвали машину ССА
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