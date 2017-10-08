Азаров о пенсионной реформе на Украине: Киев пытается вытащить из МВФ очередной транш

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Киев, 8 октября. Бывший председатель правительства Украины Николай Азаров раскритиковал закон о пенсионной реформе, который подписал президент страны Петр Порошенко.

Политик указал на то, что данная инициатива направлена на сокращения затрат украинского пенсионного фонда, дефицит которого составляет около 50%. Кроме того, Киев пытается всеми силами получить очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ).

«Каждый ее пункт уменьшает шансы будущих пенсионеров на получение нормальной пенсии. И преследует эта реформа одну цель — вытащить из МВФ очередной транш, который, кстати, будет либо разворован, либо использован на возврат кредитов самому МВФ», — цитирует слова Азарова RT.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Украины Петр Порошенко подписал в воскресенье закон о пенсионной реформе.