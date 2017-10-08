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Украина
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Новости Сирии
Турецкие войска столкнулись с боевиками «Тахрир аш-Шам» на границе с Сирией
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    Турецкие войска столкнулись с боевиками «Тахрир аш-Шам» на границе с Сирией

    21:15  8 Октября 2017
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    Турецкие войска столкнулись с боевиками «Тахрир аш-Шам» на границе с Сирией

    Анкара, 8 октября. Вооруженные силы Турции столкнулись с боевиками «Тахрир аш-Шам» (входит в состав запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1) на границе с Сирийской Арабской Республикой. Об этом сообщает Reuters.

    По информации агентства, в настоящее время перестрелка идет в районе деревни Кафр Лусин, передает Газета.ru.

    Ранее сообщалось о гибели восьми американских военных в результате столкновений вертолетов в сирийской провинции Хасака.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
    #сирия #боевики #нусра #турекцкие войска #граница сирии
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