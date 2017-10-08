Турецкие войска столкнулись с боевиками «Тахрир аш-Шам» на границе с Сирией

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Анкара, 8 октября. Вооруженные силы Турции столкнулись с боевиками «Тахрир аш-Шам» (входит в состав запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1) на границе с Сирийской Арабской Республикой. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, в настоящее время перестрелка идет в районе деревни Кафр Лусин, передает Газета.ru.

Ранее сообщалось о гибели восьми американских военных в результате столкновений вертолетов в сирийской провинции Хасака.

1 Организация запрещена на территории РФ.