Спецназ своих помнит всегда! 

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8 октября, Санкт-Петербург. Стартовал турнир по армейскому рукопашному бою памяти капитана сил специальных операций, кавалера Ордена Мужества Александра Жарова.

Три года назад, в одной из горячих точек, он погиб при исполнении воинского долга. Ему было всего 26 лет. Он с детства увлекался спортом, а когда поступил в Военный институт физической культуры, армейский рукопашный бой был его страстью. За свою спортивную карьеру становился чемпионом Всероссийских и международных соревнований по армейскому рукопашному бою, чемпионом Вооруженных Сил РФ, имел звание мастера спорта по рукопашному бою.

Александр Ариткулов (начальник кафедры рукопашного боя ВИФК, тренер Александра Жарова) — «…Я Сашке всегда говорил, что рукопашный бой – для него. Он тренировался до самозабвения, приходилось даже выгонять его из зала. Иногда я даже думаю, что лучше бы я был тренером по волейболу, а не по боевым искусствам, чтобы мои ребята не ездили по горячим точкам. Я не удивлен, что он после института продолжил службу в подразделении сил специальных операций».

Он погиб, выполняя приказ, в августе 2014-го. В том же году прошел первый турнир по рукопашному бою, организованный в память о герое. В этом году статус соревнований повысился до всероссийского. В Петербурге собрались команды из нескольких военных округов и родов войск. Всего оспаривать Кубок Александра Жарова будут более 100 бойцов. Армейский рукопашный бой – один из самых авторитетных видов боевых искусств в мире. Не даром, его так любит российский спецназ.