Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Азаров о пенсионной реформе на Украине: Киев пытается вытащить из МВФ очередной транш
Спорт
Спецназ своих помнит всегда! 
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Спецназ своих помнит всегда! 

    21:02  8 Октября 2017
    50

    Турнир по армейскому рукопашному бою памяти капитана Александра Жарова8 октября, Санкт-Петербург. Стартовал турнир по армейскому рукопашному бою памяти капитана сил специальных операций, кавалера Ордена Мужества Александра Жарова.

    Три года назад, в одной из горячих точек, он погиб при исполнении воинского долга. Ему было всего 26 лет. Он с детства увлекался спортом, а когда поступил в Военный институт физической культуры, армейский рукопашный бой был его страстью. За свою спортивную карьеру становился чемпионом Всероссийских и международных соревнований по армейскому рукопашному бою, чемпионом Вооруженных Сил РФ, имел звание мастера спорта по рукопашному бою.

    Турнир по армейскому рукопашному бою памяти капитана Александра ЖароваАлександр Ариткулов (начальник кафедры рукопашного боя ВИФК, тренер Александра Жарова) — «…Я  Сашке всегда говорил, что рукопашный бой – для него. Он тренировался до самозабвения, приходилось даже выгонять его из зала. Иногда я даже думаю, что лучше бы я был тренером по волейболу, а не по боевым искусствам, чтобы мои ребята не ездили по горячим точкам. Я не удивлен, что он после института продолжил службу в подразделении сил специальных операций».

    Капитан Александр ЖаровОн погиб, выполняя приказ, в августе 2014-го. В том же году прошел первый турнир по рукопашному бою, организованный в память о герое. В этом году статус соревнований повысился до всероссийского. В Петербурге собрались команды из нескольких военных округов и родов войск. Всего оспаривать Кубок  Александра Жарова будут более 100 бойцов. Армейский рукопашный бой – один из самых авторитетных видов боевых искусств в мире. Не даром, его так любит российский спецназ. 

    Автор: Денис Машкин
    #жаров
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 4415

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        52732

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        90720

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107869

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30162
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В горящем торговом центре «Синдика» начали взрываться машины

        В горящем торговом центре «Синдика» начали взрываться машины

        18:50   8 Октября 2017
        321
        Москва готова симметрично ответить США на давление на российские СМИ

        Москва готова симметрично ответить США на давление на российские СМИ

        14:29   8 Октября 2017
        5272
        Минтранс РФ заявил о завершении активной фазы перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа»

        Минтранс РФ заявил о завершении активной фазы перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа»

        13:05   8 Октября 2017
        76
        Диктат США уже не работает: Пушков прокомментировал планы Эр-Рияда сотрудничать с Москвой

        Диктат США уже не работает: Пушков прокомментировал планы Эр-Рияда сотрудничать с Москвой

        11:43   8 Октября 2017
        4342